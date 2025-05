Projeto seleciona fotos de moradores para exposição em Manaus

Manaus (AM) – O projeto Olhares de Manaus está com inscrições abertas para moradores que desejam ver suas fotografias expostas nas ruas da capital amazonense. A iniciativa vai selecionar 10 fotógrafos, profissionais ou amadores, para participar de uma exposição virtual e urbana, com imagens coladas em formato de lambe-lambe em diferentes pontos da cidade.

Como participar?

A inscrição é gratuita e pode ser feita até o dia 19 de maio, por meio do link: bit.ly/olharesdemanaus. O formulário também está disponível no Instagram oficial do projeto: @olharesdemanaus.oficial.

Para concorrer, os interessados devem enviar uma fotografia que represente sua conexão pessoal com a cidade de Manaus, como paisagens, cenas do cotidiano ou registros afetivos. Não é necessário ter equipamento profissional — fotos feitas com celulares são bem-vindas.

Exposição nas ruas de Manaus

As imagens selecionadas pelo Olhares de Manaus serão exibidas, primeiro, em uma galeria virtual e, em seguida, ganharão as ruas da capital por meio de lambe-lambes colados em espaços urbanos. A proposta transforma Manaus em uma galeria a céu aberto, reforçando o vínculo entre arte, território e população.

“Queremos surpreender os manauaras com imagens que contam histórias reais, em locais onde essas histórias acontecem”, afirma Anna Alice Leal, arquiteta e designer responsável pela identidade visual do projeto.

Curadoria e conceito

Os fotógrafos Robert Coelho e Raphael Alves assinam a curadoria do projeto. Eles vão avaliar os registros com base na diversidade cultural, social e visual da cidade. Segundo a idealizadora, a produtora cultural Camila Soares, o projeto convida os moradores a enxergarem Manaus por meio de seus próprios olhares.

“Com os celulares sempre em mãos, capturamos instantes que contam histórias. Queremos que Manaus seja vista através dos olhos de quem a vive”, destacou Camila.

Incentivo à arte e identidade local

O Olhares de Manaus foi contemplado pelo Prêmio Manaus Identidade Cultural – Demais Linguagens, promovido pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), por meio do Edital nº 005/2023.

Além da visibilidade, os participantes integrarão um movimento artístico que valoriza as experiências locais e promove a democratização da arte na cidade.

