Festival Zero 92 ocupa Centro de Manaus, neste sábado (17), com mais de 30 atrações

Evento celebra a música feita no Amazonas com dois palcos e shows gratuitos

O Festival Zero 92 estreia neste sábado (17) em Manaus, com mais de 30 atrações musicais, oficinas e atividades gratuitas. O evento ocupa a rua José Clemente, no Centro Histórico, com dois palcos: Teixeira de Manaus e Grupo Carrapicho — ambos homenageiam ícones da música amazonense.

Com curadoria e idealização da cantora e produtora cultural Márcia Novo, o festival propõe valorizar e reconectar o público com as raízes sonoras do Amazonas. A programação destaca artistas e gêneros locais como beiradão, brega caboclo, boi-bumbá, forró de galeroso e bolero amazônico.

Dois palcos, dezenas de artistas e sons do Amazonas

Os shows no Palco Teixeira de Manaus contam com apresentações de Celestina Maria, Graça Silva, Kaiza Marques, Amazon Beat, Chicão do Sax, entre outros nomes. Já o Palco Carrapicho recebe Nunes Filho, Canto da Mata, Márcia Novo, George Japa, Edmundo Oran e o Tributo a Carrapicho.

Além dos shows, o festival oferece oficinas culturais gratuitas, voltadas à formação e troca de experiências entre artistas, produtores e o público. A ideia é consolidar um espaço de celebração e fomento da produção musical do estado.

Um festival feito por e para o Amazonas

“Queremos que o povo amazonense se sinta representado e que os artistas da nossa terra sejam vistos, ouvidos e respeitados”, disse Márcia Novo. Segundo ela, a proposta do Zero 92 é fortalecer a identidade musical do estado e criar um espaço contínuo de valorização da arte local.

