Em Borba, homem agride mulher a pauladas e a deixa inconsciente

Borba (AM) – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) prendeu, na sexta-feira (16), um homem de 28 anos por agredir violentamente sua companheira a pauladas, no município de Borba, a 151 quilômetros de Manaus. A vítima, cuja idade não foi divulgada, foi encontrada desacordada dentro da residência do casal.

Segundo o delegado Jorge Arcanjo, titular da 74ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Borba, a equipe policial recebeu a denúncia na quinta-feira (15) e imediatamente se dirigiu até o local do crime. Lá, encontraram a mulher inconsciente, apresentando sinais de traumatismo craniano em razão das agressões.

“Após prestarmos os primeiros socorros e conduzirmos a vítima ao hospital, iniciamos diligências ininterruptas para localizar o autor. Ele foi encontrado nas proximidades do porto da cidade entre a noite de quinta e a manhã de sexta-feira”, informou o delegado.

O agressor foi preso em flagrante e, durante audiência de custódia, teve a prisão convertida em preventiva. Ele permanece custodiado e à disposição da Justiça.

A PC-AM reforça a importância de denúncias anônimas e do apoio da comunidade no combate à violência doméstica, que segue como um dos crimes mais recorrentes no interior do Estado.

