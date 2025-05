Flamengo domina pré-lista de Ancelotti com seis convocados

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já compartilhou com os clubes a pré-lista de convocados do técnico Carlo Ancelotti, que assumirá oficialmente a Seleção Brasileira no dia 26 de maio. A lista definitiva com os 23 nomes será anunciada na mesma data.

Entre os pré-selecionados, seis atletas são do Flamengo. Também aparecem Oscar, atualmente no São Paulo, e Fabrício Bruno, do Cruzeiro. Os rubro-negros chamados foram: Danilo, Wesley, Léo Ortiz, Alex Sandro, Gerson e Pedro — todos com passagens anteriores pela Seleção.

Os jogadores devem se apresentar a Ancelotti no dia 2 de junho, no centro de treinamento Dr. Joaquim Grava, do Corinthians.

Técnico já tem data e endereço no Brasil

Anunciado oficialmente como novo treinador da Seleção na segunda-feira (12), Ancelotti confirmou em entrevista coletiva que assume o comando ainda este mês.

Neste domingo (18), Samir Xaud, futuro presidente da CBF, garantiu que o contrato será cumprido e que Ancelotti passará a morar no Rio de Janeiro durante sua passagem pela Seleção Brasileira.

Leia mais:

Carlo Ancelotti assume Seleção com salário recorde

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱