PF prende homem com 63 kg de pasta base escondidos em motores no AM

A Polícia Federal prendeu em flagrante, neste domingo (14/5), um homem que transportava 63 quilos de pasta base de cocaína em uma embarcação no Porto de Santo Antônio do Içá, no interior do Amazonas. A prisão ocorreu durante uma fiscalização de rotina.

Os agentes encontraram a droga escondida dentro de dois motores elétricos na área de carga do barco. Após a apreensão, a PF encaminhou o material ao posto da Polícia Civil, onde será periciado e os envolvidos, identificados.

Outro caso

Em 29 de abril, a PF também apreendeu cerca de 46 kg de pasta base durante duas ações distintas no porto de um município do interior do estado.

Na primeira abordagem, os policiais vistoriaram uma embarcação que saía de Benjamin Constant e encontraram duas redes não ocupadas com malas contendo 36 kg da droga. Na segunda ação, localizaram mais 10,5 kg escondidos na estrutura de outra embarcação.

Todo o material foi levado à Delegacia da Polícia Federal em Tabatinga, que ficará responsável pela perícia e identificação dos responsáveis.

