Ednaldo desiste de recurso no Supremo para voltar ao comando da CBF

O ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, retirou o recurso que havia protocolado no Supremo Tribunal Federal (STF). A ação buscava reverter a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) que determinou seu afastamento do cargo.

Decisão visa restaurar a paz no futebol brasileiro

Na manifestação encaminhada ao STF nesta segunda-feira (19/05), Ednaldo destacou que a desistência tem como objetivo preservar a estabilidade institucional da CBF.

“Este gesto, sereno e consciente, representa o esforço do peticionário em deixar para trás este último ato do litígio, rejeitar narrativas que ferem sua honra e de sua família, e reafirmar seu compromisso com o respeito à Justiça, à verdade dos fatos e à estabilidade institucional da CBF”, afirmou.

Fernando Sarney atua como interventor

Na semana passada, o desembargador Gabriel de Oliveira Zefiro, do TJRJ, determinou o afastamento imediato de Ednaldo Rodrigues. Para ocupar temporariamente a presidência, foi indicado Fernando Sarney, um dos vice-presidentes da CBF.

Eleições da CBF estão marcadas para 25 de maio

No sábado (17/05), a CBF publicou o edital das eleições que escolherão o novo presidente da entidade. O pleito está marcado para o dia 25 de maio.

Samir Xaud é o único candidato até o momento

Na última segunda-feira (18/05), o médico Samir Xaud, presidente eleito da Federação Roraimense de Futebol, oficializou sua candidatura à presidência da CBF. Sua chapa, intitulada Futebol para Todos: Transparência, Inclusão e Modernização, foi registrada com apoio de 25 federações estaduais e dez clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro.

