Deflagrada pelo Comando Conjunto APOENA, a Operação Ágata Amazônia prendeu, na segunda-feira (19), dois homens suspeitos de envolvimento com garimpo ilegal e apreenderam duas dragas na região de Tefé (AM), interior do Amazonas. Também foram retidas duas armas de fogo e uma porção de mercúrio, substância comumente utilizada na extração ilegal de ouro em rios da região. Os detidos foram encaminhados ao posto avançado da Polícia Federal no município.

A operação foi conduzida por militares embarcados no Navio-Patrulha Fluvial “Rondônia”, que integra a Força-Tarefa Conjunta da missão. O Grupo de Resposta a Ameaças Assimétricas (GRAA), do Navio-Patrulha Fluvial “Raposo Tavares”, foi acionado em apoio à ação, que também contou com a participação de agentes da Polícia Federal e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Como parte da Operação Ágata Amazônia, as Forças Armadas vêm intensificando patrulhamentos, inspeções navais, reconhecimento de áreas e ações de inteligência em comunidades indígenas e ribeirinhas. As atividades continuarão na região, com o objetivo de coibir crimes ambientais e transfronteiriços, além de reforçar a presença do Estado e garantir a segurança das populações locais.

Sobre a Operação Ágata Amazônia 2025

A Operação é coordenada pelo Comando Conjunto APOENA, estabelecido pelo Ministério da Defesa por meio da Portaria GM-MD nº 535, de 29 de janeiro de 2025. A iniciativa tem caráter estratégico, voltada ao combate de ilícitos ambientais e transfronteiriços, e também à promoção da cidadania por meio de ações cívico-sociais (ACISO) e de saúde (ASSHOP), voltadas às comunidades da região.

A edição de 2025 reafirma o compromisso das Forças Armadas com a proteção da Amazônia e do meio ambiente. Cerca de 1.100 militares da Marinha, Exército e Aeronáutica atuam em uma área aproximada de 510 mil quilômetros quadrados no estado do Amazonas — território comparável ao da Espanha.

Curiosidade

O nome “Apoena”, que dá título ao Comando Conjunto, tem origem no Tupi-Guarani e significa “aquele que vê mais longe” ou “aquele que enxerga além do horizonte”, simbolizando a visão estratégica da atuação na Amazônia e o compromisso com a preservação das futuras gerações.

(*) Com informações da assessoria

