Câmara aprova urgência para PL que proíbe desconto automático no INSS

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta terça-feira (20), o regime de urgência para o Projeto de Lei 1846/25, que proíbe o desconto automático de mensalidades de sindicatos e associações nos benefícios pagos pelo INSS.

Com a urgência aprovada, o texto segue direto para votação no Plenário, sem necessidade de análise prévia pelas comissões da Casa.

Descontos geram fraudes e reembolsos em massa

O projeto surge em meio a investigações da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União (CGU), que apuram denúncias de fraudes envolvendo descontos indevidos em aposentadorias e pensões. Segundo os órgãos, organizações criminosas atuavam para associar beneficiários do INSS sem autorização.

De acordo com dados divulgados nesta terça (20), mais de 1,74 milhão de aposentados e pensionistas solicitaram reembolso de valores descontados de forma não autorizada por entidades associativas.

Projeto será analisado após votação de reajuste do funcionalismo

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que o mérito do projeto será votado na próxima semana, já que a pauta está trancada pelo Projeto de Lei 1466/25, que trata do reajuste salarial dos servidores do Executivo.

Motta também destacou que o PL 1846/25 será analisado em conjunto com outras propostas que buscam combater fraudes no sistema previdenciário.

O que são as mensalidades associativas?

As mensalidades associativas são contribuições cobradas periodicamente de aposentados, pensionistas e profissionais filiados a sindicatos, associações ou entidades de classe. Essas entidades, geralmente sem fins lucrativos, representam os interesses dos seus associados.

A proposta em discussão visa garantir que nenhum desconto seja feito automaticamente nos benefícios do INSS, sem o consentimento formal e expresso do beneficiário.

