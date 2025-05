Carreta é flagrada com pneus furados e placa irregular em avenida de Manaus

Veículo com licenciamento vencido e risco de tombamento foi removido pela equipe de fiscalização do Detran-AM.

Um caminhão flagrado com pneus furados e desgastados foi removido pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) na segunda-feira (19), na avenida Governador José Lindoso, zona norte de Manaus. O veículo apresentava diversas irregularidades e colocava em risco a segurança viária.

O modelo Volvo NL estava com o licenciamento vencido, cor adulterada e a placa de identificação em desacordo com as normas do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). Além disso, o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Segundo o coordenador geral de Fiscalização do Detran-AM, Arthur Cruz, o caminhão foi removido imediatamente por não ter condições mínimas de segurança.

“Durante patrulhamento de rotina, a equipe constatou o caminhão transportando um contêiner e quase tombando em via pública. O condutor não estava habilitado e os pneus estavam em péssimas condições, com um deles estourado. Diante de tantas irregularidades, o veículo foi removido para o parqueamento”, explicou o coordenador.

O Detran-AM reforça que operações de fiscalização continuarão sendo intensificadas para garantir a segurança nas vias e combater irregularidades que possam colocar vidas em risco.

