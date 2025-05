PF investiga contratos irregulares da Prefeitura de Tefé com recursos do Fundeb

Tefé(AM) – Polícia Federal cumpriu dois mandados de busca e apreensão, na manhã desta quarta-feira (21), durante a “Operação Emergência Fabricada“. A ação investiga contratações diretas suspeitas pela Prefeitura de Tefé, no interior do Amazonas, com uso de recursos do Fundeb.

As diligências foram autorizadas pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região. O objetivo é aprofundar as investigações sobre dispensas indevidas de licitação para reformas em unidades escolares, supostamente realizadas sem justificativa de emergência real.

Equipamentos eletrônicos foram apreendidos para perícia

Durante o cumprimento das ordens judiciais, os agentes apreenderam dispositivos eletrônicos, que agora passarão por análise pericial. A expectativa é que os materiais ajudem a esclarecer a possível fraude no uso de verbas públicas da educação.

Leia mais:

Prefeito de Manaus registra denúncia na Polícia Federal após ser alvo de áudio criminoso

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱