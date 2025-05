O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) realizou, na segunda-feira (20), mais uma edição da operação “Cavalo de Aço”, na avenida Nathan Xavier, zona Norte da cidade. A ação visa fiscalizar motociclistas e reforçar a segurança viária.

Durante a operação, foram abordados 865 condutores, com 213 infrações autuadas e 18 motocicletas removidas por irregularidades. A iniciativa busca retirar de circulação veículos e condutores irregulares, contribuindo para a redução de acidentes.

De janeiro a maio de 2024, a operação já realizou 2.805 abordagens, com 632 autuações e 68 remoções. Segundo o IMMU, a fiscalização tem impacto direto na redução de mortes no trânsito. Entre janeiro e abril de 2025, as mortes de motociclistas caíram de 49 para 30 em comparação com o mesmo período do ano anterior — uma redução de 38%.

A operação segue de forma contínua como parte da estratégia da Prefeitura de Manaus para promover um trânsito mais seguro e consciente.

