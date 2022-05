Feiras de Artesanato batem recorde de faturamento em Manaus

Manaus (AM) – A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), encerrou o mês de abril com o faturamento no valor de R$ 76.727, gerado pelas Feiras de Artesanato Itinerantes, organizadas pelo Departamento de Economia Solidária e Criativa (Desc) da secretaria.

De acordo com o diretor do Desc, Sidnei Nunes Magalhães, esse resultado é o maior faturamento mensal deste ano e ultrapassa o valor anual de 2018.

“Foram seis eventos que realizamos em shoppings da cidade e em órgãos públicos, que resultaram em 96 vagas criadas para que os artesãos pudessem expor seus produtos. É um resultado de muito trabalho e esforço, marca da gestão David Almeida. Trabalhamos nos feriados e pontos facultativos para poder atender o nosso público e alcançar nossos objetivos. Este é o resultado, o faturamento acima do que faturamos nos anos anteriores. É uma condição excelente, a equipe está de parabéns por todo o esforço que temos feito, para poder gerar renda para a categoria”, salientou Sidnei.

Ao todo, seis espaços viabilizados por diferentes parcerias receberam a exposição dos produtos confeccionados pelos artesãos cadastrados na prefeitura. Entre eles, estão a Câmara Municipal de Manaus (CMM), no Santo Antônio; a sede da Prefeitura de Manaus (PMM), no bairro Compensa; a empresa RubberOn, Distrito Industrial; a Secretaria Municipal de Educação (Semed), em Adrianópolis; e os shoppings Manauara, também em Adrianópolis, e Ponta Negra, no bairro de mesmo nome, que abrigaram respectivamente, os eventos “Empodera Ela” e “Expo Upinima”.

Com a oferta das 96 oportunidades, os artesãos tiveram espaço para expor e divulgar os produtos confeccionados à mão, que vão desde sabonetes e outros cosméticos; artigos domésticos; bijuterias e acessórios; roupas; bonecas de pano; guloseimas, como biscoitos e pães, entre outros artigos.

Estratégia

Idealizadas pelo Desc, as feiras têm por objetivo utilizar lugares estratégicos para expor as mercadorias dos artesãos, além de oferecer espaço e estrutura para a exposição e venda dos produtos, promovendo capacitação empreendedora, como forma de reforçar a renda de várias famílias em Manaus.

*Com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Feira do Artesanato encerra com faturamento em alta

Feira indígena acontece no Palacete Provincial

Feira da FAS promove programação gratuita