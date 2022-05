Feira de artesanato de Manaus encerra com faturamento de R$ 18 mil

Manaus (AM)- A exposição de artesanato neste domingo (1°) na orla do complexo turístico Ponta Negra, zona Oeste da capital, rendeu um faturamento no valor de R$ 18.792,00.

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), realizou a feira.

A secretaria ofertou 60 oportunidades para os artesãos cadastrados no departamento de Economia Solidária e Criativa (Desc), que comercializaram, na oportunidade, produtos como bijuterias, acessórios, artigos diversos para o lar, biscoitos, pães, bonecas infantis e comidas típicas.

“Uma renda de mais de dezoito mil reais está acima da expectativa para um dia só, de trabalho, com um faturamento bem além do que esperávamos. Tivemos um público que não era voltado para compra, mas que foi curtir o feriado para dançar boi-bumbá e essa participação também foi bastante interessante. Então foi um evento satisfatório, e todos relataram essa satisfação de estarem nesse dia de atividades, apesar da chuva. Nós pretendemos fazer outros eventos também nesse local, que possui grande atratividade de consumidores”, declarou o diretor do Desc, Sidnei Magalhães.

Economia Solidária e Criativa

Idealizadas pelo Desc, as feiras têm por objetivo utilizar lugares estratégicos para expor as mercadorias dos artesãos, além de oferecer espaço e estrutura para a exposição e venda dos produtos, promovendo capacitação empreendedora, como forma de reforçar a renda de várias famílias em Manaus.

*Com informações da assessoria

Foto – Divulgação / Semtepi

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Tarifas de Gás natural da Cigás não sofrerão ajustes

Setor imobiliário está otimista para 2022

Detran atrai mais de 63 mil candidatos para concurso