Irmãos são presos por ocultar cadáver do pai

Corpo estava em decomposição na Ilha do Governador; suspeita é de fraude para manter recebimento de benefícios.

Agentes da 37ª DP (Ilha do Governador) prenderam, nesta quarta-feira (21), um homem e uma mulher por ocultação de cadáver. O crime ocorreu no bairro Cocotá, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Corpo estava em estado de esqueletização

A vítima, identificada apenas como Dário, era pai dos suspeitos Tânia e Marcelo. O corpo foi encontrado dentro da casa da família em estado avançado de decomposição.

Segundo a Polícia Civil, a denúncia partiu de vizinhos que relataram não ver o idoso há meses. Quando os agentes chegaram ao local, confirmaram que o cadáver estava escondido no interior da residência.

Hipótese é fraude para manter benefícios

A principal linha de investigação aponta que os filhos esconderam o corpo para continuar recebendo benefícios financeiros que eram destinados ao pai. A possibilidade de homicídio ainda não foi descartada pelas autoridades.

Exames periciais estão em andamento

Peritos do Instituto Médico Legal (IML) realizam exames para definir a causa da morte e estimar o tempo aproximado do óbito. Os irmãos foram autuados em flagrante por ocultação de cadáver.

A Polícia Civil segue com as investigações para esclarecer se houve intenção criminosa além da fraude.

(*) Com informações do g1

Leia mais: Sobrinha de ‘Tio Paulo’ tentou se enforcar em clínica

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱