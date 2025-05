Telessaúde chega a Tapauá e amplia acesso à saúde

O governador Wilson Lima inaugurou, nesta quarta-feira (21), a sala de Telessaúde em Tapauá, a sexta cidade do interior a receber o serviço. A nova unidade, localizada na UBS do Açaí, permite consultas e exames a distância em 12 especialidades médicas, com suporte via aplicativo Saúde AM Digital.

A iniciativa faz parte do programa Saúde AM Digital, que integra tecnologia à atenção básica, reduzindo a fila de espera do Sistema de Regulação (Sisreg) e ampliando o acesso da população à saúde especializada.

Atendimento remoto em tempo real

A estrutura instalada conta com duas salas: uma para teleconsultas e outra para telediagnósticos, além de aparelhos modernos, como o eletrocardiograma. Segundo o governador, o ecocardiograma pode ser entregue em até 10 minutos, com resultado disponível no aplicativo do paciente.

“O histórico médico fica na palma da mão do cidadão. É um avanço enorme para Tapauá”, destacou Wilson Lima.

Cidades já atendidas pela Telessaúde

Além de Tapauá, o serviço já está em funcionamento nos municípios de Manacapuru, Barcelos, Tefé, Manicoré e Humaitá. Em Manaus, o programa opera em quatro Policlínicas e quatro Centros de Atenção Integral à Criança (Caics).

Especialidades disponíveis

O serviço oferece consultas nas seguintes áreas:

Cardiologia

Dermatologia

Endocrinologia

Ginecologia

Neurologia e Neuropediatria

Nutrição

Ortopedia

Pediatria

Psiquiatria

Psicologia

Urologia

Essas especialidades foram priorizadas por serem as mais solicitadas no estado.

Como funciona o atendimento

Pacientes com solicitações no Sisreg recebem mensagens via WhatsApp da assistente virtual do programa, pelo número (92) 3190-1504. O suporte adicional é feito pelo número (92) 99286-8380.

Todo o processo é realizado pelo aplicativo Saúde AM Digital, que permite o agendamento e o acesso ao histórico médico.

UBS do Açaí fortalece a saúde local

A nova UBS do Açaí, inaugurada junto à sala de Telessaúde, atenderá mais de 6 mil moradores da zona urbana e rural de Tapauá. A unidade oferece:

Pré-natal e puericultura

Atendimento odontológico

Vacinação

Curativos e exames preventivos

Planejamento familiar

Dispensação de medicamentos

Teste de gravidez e nebulização

Depoimento da população

O morador Euzi Seabra, de 59 anos, foi um dos primeiros a realizar exame na unidade. “Acho que é muito importante essa tecnologia chegar ao nosso município porque muitas vezes a gente precisava de um exame e não tinha como fazer. Mas agora, graças a Deus, ao prefeito e ao governador, foi realizado e eu estou muito satisfeito porque hoje já fiz um exame que estava precisando muito fazer, que é esse do coração”, relatou.

(*) Com informações da assessoria

