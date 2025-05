Cantor de forró suspeito de agredir namorada será solto por falta de provas

O cantor de forró Diego Damasceno de Souza, de 29 anos, suspeito de agredir a namorada Karine Milena, de 30, em Manaus no mês de abril, deverá ser solto após a ausência de provas.

Segundo o Ministério Público do Amazonas, “o parecer do MPAM pela absolvição do réu, plenamente acolhido pelo juízo, ocorreu após a vítima, em depoimento na audiência de instrução e julgamento, não ratificar o que fora dito anteriormente no depoimento à polícia”.

A advogada de Diego, Leiliane Nóbrega, comemorou o resultado nas redes sociais. “Passando pra lhe dar boas notícias. O Diego foi absolvido e sai hoje, tá bom?Saiba que eu estou muito feliz e muito grato pela confiança no meu trabalho. Mas estou muito feliz.”, diz a advogada.

Violência

O cantor de forró Diego Damasceno de Souza, de 29 anos, que agrediu a companheira, de 30 anos, por ciúmes, em Manaus, já havia violentado a vítima em outra ocasião, detalhou a Polícia Civil do Amazonas.

“Ela disse que não o denunciou porque ele a convenceu a não registrar, dizendo que ia mudar”, afirmou a delegada, Kelene Passos contou que, em depoimento, a vítima mencionou que o autor a agrediu fisicamente em 2024, com chutes e socos e ainda foi derrubada no chão.

O caso ganhou repercussão após as imagens da vítima com marcas das agressões físicas na boca, que resultaram na fratura de três dentes, serem amplamente divulgadas em redes sociais.

“Ainda de acordo com o depoimento da vítima, mais cedo, antes de eles saírem de casa para beber, eles já tinham discutido pelo mesmo motivo: ele teria ficado enciumado por causa de um vídeo que a vítima postou nas redes sociais, dançando com umas amigas. Depois que saíram do bar, ele iniciou uma discussão mais acalorada e a agrediu com extrema violência”, contou a delegada.

O homem também tem um Boletim de Ocorrência (BO) registrado em 2024, em Manacapuru, contra a ex-companheira.

