Manaus recebe musical inspirado na obra de Rita Lee

Nos dias 12 e 13 de julho, Manaus será palco do espetáculo “República Lee – Um Musical ao Som de Rita”, que será apresentado no Teatro Amazonas. A produção é assinada pela In Cena e idealizada pela atriz e cantora amazonense Cella Bártholo.

O musical estreou em 2024, em São Paulo, e propõe uma verdadeira viagem pela obra de Rita Lee, ícone do rock brasileiro. Os ingressos começam a ser vendidos nesta quinta-feira (22), data simbólica escolhida por Rita para comemorar seu aniversário, em alusão ao dia de Santa Rita de Cássia. As entradas estão disponíveis na bilheteria do Teatro Amazonas e no site shopingressos.com.br.

A diretora artística Cella Bártholo destaca que levar o espetáculo à sua cidade natal é uma grande honra. Segundo ela, o musical é uma forma de celebrar a genialidade e o legado da artista, que foi uma mulher à frente de seu tempo e marcou a música nacional com ousadia e criatividade.

Experiência multilinguagem no palco

O espetáculo mistura teatro e cinema, com cenas ao vivo, vídeos pré-gravados e takes filmados na hora, criando uma experiência imersiva para a plateia. A narrativa, que se inspira no universo lúdico e rebelde das canções de Rita, propõe uma reflexão sobre a juventude que rompe paradigmas e busca novas formas de expressão.

Trama e inspiração

“República Lee” conta a história de cinco jovens que vivem em uma república em São Paulo entre 1968 e 1969. Eles tentam produzir um curta-metragem de ficção científica, com poucos recursos, dentro do próprio apartamento. A trama faz referência a clássicos do cinema sci-fi dos anos 1950, como O Dia em que a Terra Parou, A Invasão dos Discos Voadores e O Ataque da Mulher de 15 Metros.

Com dramaturgia assinada por Tauã Delmiro, o musical é embalado por sucessos de Rita Lee, como “Agora Só Falta Você”, “Nem Luxo, Nem Lixo”, “Alô, Alô Marciano”, “Desculpe o Auê” e “Mutante”. “Embora não seja uma biografia, os personagens representam diferentes aspectos da personalidade revolucionária da Rita”, explica o autor e diretor.

Elenco e equipe criativa

O elenco é formado por Cella Bártholo (Jullie), Felipe Adetokunbo (Caio), Luiza César (SARAH), Patrick Salermo (Danilo) e Hugo Kerth (Darin). A direção musical e os arranjos são de Hugo Kerth, com coreografias e assistência de Débora Polistchuck.

Leia mais:

Espetáculo “Traços” estreia em Manaus com reflexões sobre ancestralidade

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱