Capacitação impulsiona comunitários do Amazonas rumo ao empreendedorismo

Projeto promove gestão comunitária e fortalece a cadeia produtiva do pirarucu com inovação, bioeconomia e protagonismo local em Fonte Boa (AM)

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) realizou em abril de 2025, na cidade de Fonte Boa/AM, uma ação estratégica de capacitação empreendedora voltada à profissionalização dos manejadores que atuam na cadeia produtiva do pirarucu manejado na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Mamirauá: o Laboratório de Gestão e Modelo de Negócios.

A atividade faz parte do projeto “Sistema de rastreabilidade: inovação e inteligência de mercado na cadeia produtiva do pirarucu da RDS Mamirauá”, uma iniciativa da FAS, com recursos da empresa Positivo Tecnologia, por meio do Programa Prioritário de Bioeconomia (PPBio). A iniciativa integra uma política pública da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), coordenada pelo Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (Idesam).

Direcionado para a equipe de gestão da Salgadeira Cabocla, empreendimento de base comunitária responsável pela salga artesanal do pirarucu, o treinamento abordou temas como comportamento empreendedor, finanças, comercialização, vendas, processo produtivo e controle de qualidade. O objetivo é qualificar as equipes para consolidar um modelo de negócio eficiente, sustentável e com potencial de escala.

“Para nós, da Fundação Amazônia Sustentável, a capacitação representa um marco na profissionalização da cadeia produtiva do pirarucu”, afirma Wildney Mourão, Gerente de Empreendedorismo e Negócios Sustentáveis da FAS.

“Com a capacitação técnica da equipe de gestão do empreendimento, queremos reforçar as boas práticas gerenciais, adotando uma visão mais estratégica e eficiente do modelo de negócio. Nosso objetivo é proporcionar maior autonomia e garantir que todos os processos da cadeia — desde a origem do pescado até o consumidor final — reflitam o valor agregado e a inovação da bioeconomia amazônica, aliado à maturidade na gestão empresarial”, finaliza.

Ao todo, 23 pessoas participaram da atividade. A capacitação faz parte da fase atual do projeto, focada na preparação do empreendimento para o mercado.

Para Ana Izel, Analista de Projetos da Fundação Amazônia Sustentável (FAS), capacitar os manejadores não é apenas uma questão de aprimorar processos, mas um passo estratégico para fortalecer a bioeconomia amazônica e contribuir com a economia local.

“Estamos profissionalizando a cadeia produtiva e a gestão do negócio que, traduzida em agregação de valor aos produtos oriundos do manejo, chegue às comunidades através de uma repartição justa de benefícios econômicos, ampliando oportunidades e promovendo um desenvolvimento verdadeiramente sustentável.”

O manejador Moisés Alves participou da capacitação e comentou sobre a importância do projeto. “Para mim, esses cursos são muito importantes, até por causa do aplicativo que será criado e que vai facilitar muito o trabalho dos monitores, onde será feita as anotações sobre o pirarucu, como peso e tamanho. Gostei muito do que aprendi”.

Gestão comunitária e protagonismo feminino

Um dos diferenciais da iniciativa é a gestão do empreendimento ser realizada pelos próprios comunitários e manejadores da RDS Mamirauá. Em uma cadeia produtiva historicamente dominada por homens, as mulheres também têm papel importante, atuando em atividades como a evisceração do pescado, na pesca e em alguns casos, também na liderança da atividade nas comunidades.

“Achei muito importante que o curso ensinasse sobre o cuidado [que se deve ter] no beneficiamento do pescado e que é muito importante para valorizar o nosso produto”, comentou Antônia Fernandes.

A Salgadeira, que atualmente atende principalmente três comunidades da RDS Mamirauá, tem potencial de expansão e poderá beneficiar outras localidades no futuro. Além de gerar renda para as famílias envolvidas, o projeto contribui para fortalecer a economia do município de Fonte Boa (AM) e fomentar práticas sustentáveis de uso dos recursos naturais.

