Conselho da Suframa aprova investimentos de quase R$ 1 bilhão

Em sua 319ª Reunião Ordinária realizada nesta quinta-feira (22) por meio de videoconferência, o Conselho de Administração da Suframa (CAS) aprovou o total de 38 projetos, sendo 11 de implantação, 26 de diversificação e um agropecuário, que representam um investimento total aproximado de quase R$ 1 bilhão, com faturamento estimado de R$ 8,5 bilhões e a criação de 918 postos de trabalho na região nos primeiros três anos de operação.

A reunião foi presidida pelo secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Márcio Elias Rosa, e contou com a participação do superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, do secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Amazonas, Serafim Corrêa, do presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), Antônio Silva, entre os demais conselheiros, representantes de órgãos governamentais e entidades de classe.

Projetos

Do total de 38 projetos, cinco propostas industriais foram aprovadas durante a reunião do Conselho, sendo três de implantação e duas de atualização ou diversificação. As iniciativas somam R$ 271 milhões em investimentos e a criação de 186 empregos.

Entre os destaques da pauta aprovada, está o projeto de implantação da Royal Enfield Brasil Comércio de Motocicletas Ltda, para produção de motocicletas entre 100 cilindradas e 450 cilindradas e acima de 450 cm³, com previsão de R$ 36,5 milhões em investimentos e 90 novos postos de trabalho, e o projeto de atualização da Procter & Gamble do Brasil Ltda para as linhas de produção de aparelhos de barbear e escovas dentais, com investimento de R$ 219,6 milhões e geração de 16 novos empregos.

Os demais 32 projetos industriais e de serviços, bem como o projeto agropecuário, foram aprovados pela Suframa com base na delegação de competência prevista no Artigo 11 da Resolução CAS nº 205/2 e comunicados durante a reunião. Esses projetos, somados, representam investimentos de R$ 648 milhões e estimativa de geração de 672 empregos.

Nas propostas industriais, destaque para o projeto de diversificação da Vivensis Indústria e Comércio Ltda para fabricação de placa de circuito impresso montada (exceto para uso em informática), prevendo 46 novos postos de trabalho e aportes de mais de R$ 170 milhões. Na agropecuária, foi aprovado o projeto da Agroeden Serviços de Agronomia para implantação de cultura de açaí, com previsão de R$ 53,5 milhões em investimentos e geração de 60 novos empregos.

Reconhecimento

O superintendente Bosco Saraiva destacou a conquista da Suframa no primeiro lugar no Prêmio Nacional de Excelência na Governança e Gestão Pública, concedido pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

“Estaremos em Brasília, no dia 3, para receber o certificado de primeira colocada na Administração Pública Federal, referente ao ano de 2024. Esse resultado só foi possível graças ao trabalho conjunto dos servidores da Suframa no Amazonas, Rondônia, Roraima, Acre e Amapá, além do apoio e atenção constantes do MDIC”, afirmou.

O secretário-executivo Márcio Elias, parabenizou a Suframa e ressaltou a relevância da premiação. “Esse certificado é o reconhecimento da seriedade com que você e toda a sua equipe técnica conduzem os assuntos da Suframa. E ele é ainda mais significativo porque não é outorgado pelo MDIC, mas por outro ministério, o da Gestão, que também fiscaliza e orienta a administração pública”, observou.

Ar-condicionado

Durante a reunião, o secretário Serafim Corrêa comentou sobre o polo de ar-condicionado de Manaus, que representa o segundo maior centro de produção mundial. Ele ressaltou a necessidade de ajustes no Processo Produtivo Básico (PPB), que atualmente exige o uso de módulo compressor de fabricação nacional, sendo que há apenas um fornecedor no país. A manifestação teve apoio do presidente da Fieam, Antônio Silva, em nome das classes produtoras.

O secretário-executivo Márcio Elias Rosa reconheceu a relevância do tema e informou que a equipe técnica será acionada para analisar o assunto. “Hoje a Zona Franca de Manaus é um destaque na produção de ar-condicionado, graças ao bom funcionamento do ecossistema e da cadeia de suprimentos”, afirmou.

Avanços

Márcio Elias Rosa encerrou a reunião destacando os avanços da política industrial e o papel estratégico da Zona Franca de Manaus nesse processo. Ele ressaltou que o Brasil vive um momento de transição econômica importante, com foco na descarbonização, energias renováveis e bioeconomia, áreas nas quais a Amazônia será determinante.

Ele também apontou indicadores positivos da economia, como a menor taxa de desemprego da história, de 6,6%, recorde de trabalhadores com carteira assinada, além do maior poder de compra do salário mínimo desde 1940. “O desenvolvimento econômico que a Suframa impulsiona, junto com os parques industriais do País, tem sido essencial para essa transformação econômica e social”, afirmou.

