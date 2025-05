Irmãos são condenados a mais de 160 anos por homicídios em Manaus

Crimes ligados ao tráfico ocorreram em 2012 no bairro Nova Cidade; um dos réus segue foragido com mandado em aberto

Dois homens foram condenados por homicídios qualificados e tentativa de homicídio cometidos em 2012, no bairro Nova Cidade, zona norte de Manaus. A decisão foi proferida na última terça-feira (20) pelo Tribunal do Júri da 1ª Vara do Tribunal do Júri, no Fórum Ministro Henoch Reis, após denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM).

Penas ultrapassam 160 anos de prisão

Os réus, que são irmãos, receberam penas severas. Um foi condenado a 74 anos de prisão, enquanto o outro, reincidente por crimes semelhantes, pegou 89 anos, quatro meses e 17 dias de reclusão. A diferença nas penas se deve ao histórico criminal de um deles.

Crimes ligados ao tráfico de drogas

De acordo com o inquérito policial que fundamentou a denúncia do MPAM, os acusados e as vítimas integravam grupos criminosos rivais envolvidos com o tráfico de drogas. Os crimes ocorreram na noite de 21 de novembro de 2012, resultando na morte de dois homens e na tentativa de homicídio contra outros dois.

Atuação do Ministério Público

Durante o julgamento, o promotor de Justiça Marcelo Bitarães de Souza Barros sustentou a condenação com base nas qualificadoras de motivo torpe, uso de recurso que dificultou a defesa das vítimas e a prática do crime para assegurar a impunidade de outro. As defesas dos acusados negaram a autoria dos crimes e pediram a retirada das qualificadoras.

Réu foragido tem novos mandados de prisão

A audiência contou com a participação de um dos réus, conduzido pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), que negou envolvimento nos crimes. O outro réu não foi localizado, está foragido e possui três mandados de prisão em aberto. O juiz Diego Daniel Dal Bosco determinou a expedição de um novo mandado, já publicado no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP).

