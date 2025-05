Festival Zero92 leva mais de 10 mil pessoas ao Centro de Manaus em celebração à cultura local

Com 37 atrações locais, o evento gratuito encantou o público com shows, homenagens e profunda conexão com a música e a identidade do estado.

No último sábado (18), o Centro de Manaus foi tomado por um marco inédito com a primeira edição do Festival Zero92. O evento gratuito reuniu mais de 10 mil pessoas na Rua José Clemente, que virou palco para 37 atrações musicais locais, divididas entre os palcos Carrapicho e Teixeira de Manaus, além de um corredor cultural com gastronomia, moda, arte e empreendedorismo sustentável.

Homenagens e diversidade musical

A programação foi marcada por ritmos como beiradão, brega, boi-bumbá, bolero e até o Gambá, ritmo originário de Maués. Um dos momentos mais emocionantes foi o tributo ao grupo Carrapicho, no palco que leva o nome da banda, com participação do Trio Du Vale e músicos da formação original. A cantora Márcia Novo também protagonizou uma apresentação ao lado dos itens oficiais dos bois de Parintins.

No palco Teixeira de Manaus, um tributo ao mestre Teixeira de Manaus foi conduzido por Hadail Mesquita, Jonacy do Sax, Lico Magalhães e Chicão do Sax. Familiares dos homenageados acompanharam os shows de perto.

Reconhecimento e pertencimento

Para o cantor Billy Marcelo, ícone do brega amazonense, o evento representou um divisor de águas:

“Esse evento foi um marco. Nunca aconteceu algo desse tamanho em Manaus, ainda mais nesse formato, com apenas artistas daqui. Esse movimento prova que temos história, temos valor, e que o povo está pronto para consumir e valorizar o que é feito no Amazonas.”

O ator Matheus Sabbá, que mora em São Paulo, destacou o sentimento de pertencimento ao retornar à cidade:

“Voltar a Manaus e encontrar um festival com essa força me emociona de verdade. Não é só um evento, é uma afirmação: somos daqui, temos identidade, e temos direito de ocupar todos os espaços com a nossa arte.”

A artista e produtora Rita Flor também reforçou a importância da valorização cultural:

“Estamos vendo um retrato vivo da nossa cultura sendo celebrada como merece. A gente não pode abrir mão disso.”

Representatividade e estrutura

O artista e performer Amino Vasconcelos, do Grupo Maroaga, apontou a estrutura do evento como um diferencial:

“Esse festival foi uma resposta potente para todos que ainda duvidam da arte produzida no Amazonas. Eu nunca tinha me sentido tão respeitado e valorizado enquanto artista.”

A organização disponibilizou banheiros, lixeiras, segurança reforçada e sinalização. Famílias, crianças, jovens e idosos circularam em clima de tranquilidade. O ambulante Allan Jhones da Silva relatou:

“A gente vendeu bem, ambiente seguro, o povo veio com vontade de curtir e respeitou o evento. Foi bonito de ver.”

Economia criativa em alta

O evento também fomentou a economia local. Bares, restaurantes e empreendedores como a loja Melanina AM lucraram com a alta circulação de público. Para a proprietária Fernanda Fernandes, a experiência foi transformadora:

“Sem dúvidas foi uma chance incrível de apresentar meus produtos a um público diverso. Foi muito especial e emocionante participar de um evento com tamanha representatividade.”

Formação e legado

Nos dias que antecederam o festival, cerca de 50 profissionais participaram de oficinas promovidas em parceria com o Sebrae-AM, abordando temas como mixagem, direitos autorais e formalização de MEI.

O evento foi eternizado com uma placa na calçada da fama do Bar Caldeira, com os nomes de todos os artistas participantes.

Para Márcia Novo, idealizadora do projeto, o Zero92 inaugura uma nova fase para a música local:

“A semente foi plantada. O Amazonas se olhou no espelho e se reconheceu bonito, forte e plural. E isso é só o começo“.

