VÍDEO: Mulher que quebrou perna durante expedição no AM é resgatada de helicóptero

Três expedicionários foram resgatados após quatro dias isolados em uma área remota da Serra do Aracá, em Barcelos, interior do Amazonas. Entre eles, estava uma idosa com fratura na perna.

Segundo o Comando Militar, a mobilização ocorreu após o grupo de cinco participantes, que participava de uma expedição de escalada, acionar os serviços de emergência. A idosa sofreu o acidente enquanto tentava descer o pico. O resgate ocorreu na quarta-feira (21).

A Serra do Aracá é conhecida por ser o lar da Cachoeira do El Dorado, uma das maiores do Brasil, com 353 metros de altura. A serra está inserida no Parque Estadual da Serra do Aracá, que possui mais de 1,8 milhão de hectares.

A região é bastante isolada, localizada a cerca de 200 km de Barcelos e 534 km de Manaus, e faz parte do Planalto das Guianas, na região norte do Amazonas.

Socorro

As três pessoas resgatadas, incluindo a mulher com o membro fraturado, foram transportadas por aeronave militar até Manaus, para receber atendimento especializado.

Os demais integrantes da expedição, em melhores condições físicas, seguiram pela trilha original até o ponto de partida, onde uma embarcação os aguardava.

(*) Com informações da CNN Brasil

