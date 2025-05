Interdição na Avenida Itaúba começa domingo (25) para acelerar obras do viaduto Rei Pelé

Prefeitura de Manaus interdita trecho da zona Leste para obras de mobilidade no entorno do complexo viário Rei Pelé

Uma operação de interdição temporária na avenida Itaúba, zona Leste de Manaus, inicia neste domingo (25), às 8h, e segue até o dia 3 de junho, às 16h. A medida da Prefeitura de Manaus visa acelerar as obras do complexo viário Rei Pelé, importante intervenção de mobilidade urbana.

O trecho interditado vai da rua Três Rios, ao lado do Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti) Elisa Bessa Freire, até a avenida Autaz Mirim. Durante esse período, o tráfego de veículos será desviado.

Rotas alternativas para motoristas

Os veículos que trafegam no sentido da rotatória do Produtor deverão entrar à direita na rua Três Rios e, em seguida, à esquerda na rua A, para acessar a avenida Autaz Mirim.

Mudanças nos itinerários dos ônibus

Linhas 041, 044, 063, 067, 068, 069, 355 e 560 terão o seguinte desvio: avenida Itaúba → rua Três Rios → rua A → avenida Autaz Mirim → itinerário normal.

Já as linhas 062, 063, 064, 066, 092, 094 e 099 seguem por: avenida Itaúba → rua A → avenida Autaz Mirim → avenida Camapuã → itinerário normal.

Fiscalização no local

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) destacará agentes de trânsito e fiscais de transporte para orientar condutores e passageiros durante o período de interdição.

O IMMU recomenda que os motoristas evitem a área bloqueada e busquem rotas alternativas para reduzir o impacto no trânsito local.

Avanço das obras e benefícios

A interdição faz parte de uma série de melhorias realizadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), no entorno do complexo viário Rei Pelé. Durante a ação, oito postes serão remanejados para viabilizar o alargamento da via.

O objetivo é aumentar a capacidade da avenida Itaúba, garantindo mais fluidez, segurança e eficiência no tráfego diário da zona Leste de Manaus. Leia mais: Inauguração do Viaduto Rei Pelé vai ser antecipada

