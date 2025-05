Famosos nadam com botos antes do Festival da Cunhã

Celebridades aproveitam a natureza amazônica em tour especial antes do evento.

Em um momento inesquecível de conexão com a natureza amazônica, celebridades convidadas pela ex-BBB Isabelle Nogueira nadaram com botos nesta sexta-feira (23), durante um tour exclusivo por Manaus e arredores.

A atividade marcou o início da programação do Festival da Cunhã, que acontece de 22 a 24 de maio, promovendo uma verdadeira imersão na cultura, música e tradições do Amazonas. O evento conta com shows de Maiara e Maraisa e outros artistas.

Entre os famosos que participaram do passeio estão nomes como Amanda Meirelles, André Lamoglia, Léo Bitencourt, Kerline, Gkay e Ruivinha de Marte. O passeio também contou com a presença de Sarah Andrade, Giovanna Lima, Pizane, Pitel e outros ex-BBBs.

Idealizado por Isabelle Nogueira, o Festival da Cunhã homenageia a força da mulher amazônida e valoriza elementos tradicionais da região. Além das atrações musicais, o evento oferece atividades culturais e ecológicas aos convidados.

A experiência de nadar com os botos representa um dos principais encantos naturais do Amazonas e emociona quem participa.

