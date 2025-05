Ancelotti se despede do Real Madrid e assume Seleção Brasileira

Carlo Ancelotti fará sua despedida oficial do Real Madrid neste sábado (24), às 11h15 (horário de Brasília), em partida contra a Real Sociedad, pela última rodada da LaLiga. O treinador italiano deixa o clube como o técnico mais vitorioso de sua história, com um total de 15 títulos conquistados.

Ancelotti comandou o Real Madrid em duas passagens: de 2013 a 2015 e depois entre 2021 e 2025. Entre suas conquistas mais emblemáticas estão três títulos da UEFA Champions League.

Ancelotti assumirá a Seleção Brasileira na próxima semana

Mesmo com contrato vigente até julho de 2026, Ancelotti optou por encerrar sua trajetória no clube espanhol. Ele será substituído por Xabi Alonso, ex-jogador do Real Madrid. A partir de segunda-feira (26/5), o treinador de 65 anos se apresenta oficialmente como técnico da Seleção Brasileira, com a responsabilidade de anunciar sua primeira convocação.

Despedida emocionada marca fim de ciclo vitorioso

Na última coletiva como técnico do clube, realizada nesta sexta-feira (23/5), Ancelotti afirmou que está preparado para se emocionar durante o adeus.

“A despedida vai ser muito bonita. São dias emocionantes e conversei com os jogadores e com aqueles que trabalharam comigo ao longo dos anos. Tive um ótimo relacionamento com eles e criamos um bom ambiente de trabalho graças ao esforço de todos”, disse o técnico.

“Eu me emociono com muita facilidade, assim como meu avô e meu pai. Amanhã será emocionante, e se eu chorar, não vou esconder; não tem problema. Estou compartilhando este lindo dia com o Luka (Modric), que foi uma lenda, um jogador fantástico e um torcedor espetacular. Me despedir com ele é muito bom”, completou.

