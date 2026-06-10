Futebol Mundial

O Estádio Azteca receberá novamente México e África do Sul na abertura do torneio, repetindo um duelo histórico após 16 anos.

A Copa do Mundo de 2026 já nasce marcada por fatos inéditos e por conexões diretas com a história recente do futebol. O torneio será disputado por México, Estados Unidos e Canadá, em um modelo compartilhado entre três países. Além disso, a edição traz mudanças relevantes na organização e na cerimônia de abertura.

Segundo informações divulgadas pelo Jornal Nacional, o México se tornará o primeiro país a sediar a Copa do Mundo pela terceira vez. Isso reforça a importância do país na história do futebol mundial e na organização do evento.

A cerimônia de abertura também chama atenção por um detalhe simbólico. O jogo inicial será entre México e África do Sul. Esse confronto repete a partida que abriu a Copa do Mundo de 2010. Naquela ocasião, o duelo terminou empatado e marcou o início do Mundial na África do Sul.

Agora, em 2026, o Estádio Azteca, na Cidade do México, recebe novamente esse mesmo confronto. Dessa forma, o torneio resgata um encontro que já teve grande significado em outra edição da competição.

Além disso, a CBN destacou que África do Sul e México voltam a se enfrentar na abertura do Mundial. Essa repetição cria uma ligação direta entre as duas edições da Copa. Ao mesmo tempo, reforça o caráter histórico da cerimônia de abertura.

Por fim, a edição de 2026 se destaca pela combinação de marcos históricos e repetições simbólicas. Assim, o Mundial se posiciona como uma das edições mais marcantes da competição organizada pela Fifa.

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