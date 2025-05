Homem é preso por tentativa de sequestro relâmpago em Manaus

Luan dos Santos Hammes, 34, foi preso nesta sexta-feira (23), suspeito de tentativa de sequestro relâmpago ocorrida em 4 de julho de 2024, na avenida Via Láctea, bairro Aleixo, zona centro-sul de Manaus.

De acordo com informações da polícia, Luan abordou uma mulher que caminhava com seu cachorro em via pública. Ele desceu de um veículo Volkswagen Gol branco, armado, e tentou arrastar a vítima para dentro do carro, sob ordens do comparsa que dirigia.

“Ele tentou agarrar a vítima, para arrastá-la para dentro do veículo, sob comando verbal do condutor do veículo. Todavia, a mulher conseguiu fugir e o condutor gritou para que o comparsa atirasse na vítima, o que não veio a ocorrer”, explicou o delegado Ivo Martins.

Criminosos agiam em sequestros relâmpago com extorsão via Pix

Segundo a investigação, Luan e seu cúmplice — que já havia sido preso anteriormente — integravam uma associação criminosa especializada em furtos qualificados e sequestros relâmpago.

“Eles fazem parte de uma associação criminosa voltada para a prática de furtos qualificados em várias áreas de Manaus na modalidade de sequestro relâmpago. Os autores costumavam abordar as vítimas, preferencialmente do sexo feminino, enquanto caminhavam na rua, e as ameaçavam para realizar transferências bancárias via Pix”, afirmou Martins.

Prisão ocorreu em local de trabalho

A prisão de Luan ocorreu na última sexta-feira (23), em um estabelecimento comercial onde ele estava trabalhando. Ele foi encaminhado ao sistema prisional e responderá por roubo majorado tentado, estando agora à disposição da Justiça.

Ação policial. (Foto: Divulgação/PC-AM)

