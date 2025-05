Ana Hickmann pede prisão de Alexandre Correa por pensão não paga

Conforme ação movida por Ana, ela tem arcado sozinha com todas as despesas do menino

O empresário Alexandre Correa, ex-marido da apresentadora Ana Hickmann, emitiu nota pública nesta segunda-feira (26) em resposta ao pedido de prisão protocolado pela apresentadora por atraso no pagamento da pensão do filho do casal, Alezinho.

Conforme ação movida por Ana, ela tem arcado sozinha com todas as despesas do menino, enquanto Alexandre supostamente recebe receitas de palestras, publicidades e participações em podcasts.

Em nota enviada à colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, a defesa de Alexandre, conduzida pelo advogado Bruno Ferullo, atribuiu a inadimplência “à absoluta falta de recursos financeiros” e não a eventual má-fé. Segundo Ferullo, o empresário está há mais de um ano e meio sem acesso a contas bancárias, cartões de crédito e às empresas das quais foi sócio por quase 25 anos.

“A inadimplência da pensão decorre do bloqueio total dos seus recursos financeiros,” explica Ferullo. “Nos encontramos diante de um cliente sem condições de honrar qualquer compromisso, pois sequer pode utilizar os rendimentos de sua atividade empresarial.”

O advogado também ressalta que Alexandre aguarda o recebimento de alimentos compensatórios fixados em R$ 75 mil desde janeiro de 2025. Esses valores, segundo a peça judicial, foram determinados para reparar desequilíbrios financeiros que teriam ocorrido durante o casamento.

“Meu cliente aguarda, desde janeiro de 2025, o pagamento dos Alimentos Compensatórios que lhe foram judicialmente fixados,” reforçou Ferullo, lembrando que, sem esse crédito, Alexandre não dispõe de meios de pagamento.

Além das dificuldades financeiras, a nota destaca o abalo emocional causado pela exposição pública e pelos “reiterados ataques” de sua ex-esposa. “Ele segue enfrentando graves dificuldades financeiras e emocionais, agravadas pela contínua exposição midiática e pelos conflitos judiciais,” conclui o comunicado.

A defesa de Alexandre também afirmou que nenhuma das denúncias criminais apresentadas por Ana Hickmann, incluindo uma petição por suposta violência doméstica, foi confirmada até o momento. “Transcorridos 19 meses desde a denúncia, nenhuma das acusações de natureza criminal foi comprovada,” assinalou Ferullo.

Até a conclusão desta edição, não havia manifestação oficial da apresentadora ou de sua equipe jurídica sobre a versão apresentada pelo ex-marido. O processo em que Ana Hickmann requer a prisão de Alexandre por inadimplência corre na Justiça de São Paulo e ainda não teve audiência designada.

(*) Com informações do Terra

