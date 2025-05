Veja a lista de convocados por Ancelotti na Seleção Brasileira

Técnico italiano estreia na Seleção com novidades, como Estêvão, e retorno de Casemiro; Neymar segue fora da lista

O técnico Carlo Ancelotti fez nesta segunda-feira (26) sua primeira convocação como comandante da Seleção Brasileira. A lista conta com cinco jogadores do Flamengo e não tem a presença de Neymar, que não veste a amarelinha desde outubro de 2023.

Os jogadores convocados vão defender o Brasil nas próximas partidas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, contra o Equador (no dia 5 de junho, em Guayaquil) e o Paraguai (no dia 10, em São Paulo).

Veja a lista de convocados da Seleção Brasileira

Goleiros:

Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr), Hugo Souza (Corinthians)

Defensores:

Alex Sandro (Flamengo), Alexsandro (Lille), Beraldo (PSG), Carlos Augusto (Inter de Milão), Danilo (Flamengo), Léo Ortiz (Flamengo), Marquinhos (PSG), Vanderson (Monaco), Wesley (Flamengo)

Meio-campistas:

Andreas Pereira (Fulham), Andrey Santos (Strasbourg), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Ederson (Atalanta), Gerson (Flamengo)

Atacantes:

Antony (Betis), Estêvão (Palmeiras), Gabriel Martinelli (Arsenal), Matheus Cunha (Wolverhampton), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham), Vini Júnior (Real Madrid)

Casemiro retorna; Neymar, Rodrygo e Endrick estão fora

A convocação marca o retorno do volante Casemiro, titular nas duas últimas Copas do Mundo, que estava ausente da Seleção desde outubro de 2023.

Por outro lado, o atacante Rodrygo, desgastado fisicamente, e o jovem Endrick, machucado, são desfalques. Neymar, ainda em recuperação, também segue fora da lista.

Raphinha, do Barcelona, está suspenso do jogo contra o Equador por acúmulo de cartões amarelos, mas integra a delegação para a partida contra o Paraguai.

Apresentação e preparação da Seleção

A Seleção Brasileira se apresenta na próxima segunda-feira (2 de junho) e inicia os treinamentos no CT do Corinthians. Na terça-feira, após a primeira atividade, a delegação embarca para Guayaquil, no Equador.

Ancelotti é apresentado e recebe homenagens

Antes da divulgação da lista, Carlo Ancelotti foi oficialmente apresentado como novo técnico da Seleção. Emocionado, afirmou estar realizando um sonho e destacou a convivência que teve com diversos jogadores brasileiros ao longo de sua carreira como técnico e também como jogador.

Durante a cerimônia, Ancelotti recebeu uma mensagem em vídeo do ex-treinador Carlos Alberto Parreira. Também foi homenageado por Luiz Felipe Scolari, que o presenteou com um agasalho da Seleção e o abraçou calorosamente.

Brasil tenta se recuperar nas Eliminatórias

Vindo de uma goleada sofrida por 4 a 1 para a Argentina, o Brasil ocupa atualmente a quarta colocação nas Eliminatórias, com 21 pontos. Os dois próximos jogos são considerados decisivos para a recuperação do time rumo à Copa do Mundo de 2026.

(*) Com informações do GE

Leia mais: Ancelotti deixa Neymar fora da primeira convocação na Seleção

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱