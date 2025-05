Apreensão de maconha gera prejuízo de R$ 12 milhões ao crime organizado no AM

Sexta apreensão em 12 dias eleva total de drogas retiradas das ruas para mais de duas toneladas no Amazonas.

Cerca de 600 quilos de maconha tipo skunk foram apreendidos, nesta segunda-feira (26), em operação do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), com apoio da Core-AM. A carga está avaliada em R$ 12 milhões.

Essa foi a sexta grande apreensão em apenas 12 dias, totalizando mais de duas toneladas de drogas retiradas das ruas. O prejuízo ao crime organizado ultrapassa R$ 45 milhões.

Apreensões de drogas seguem em ritmo acelerado no AM

O secretário de Segurança Pública, coronel Vinícius Almeida, destacou o trabalho das tropas especializadas e o impacto das apreensões:

“É um esforço gigante das nossas forças, mas muitas vezes a mesma pessoa que transporta a droga hoje é presa e, amanhã, está de volta às ruas.”

Segundo o secretário, mais de 15 toneladas de drogas já foram apreendidas em 2025 no estado.

Detalhes da operação no ramal do Laranjal

A operação mais recente ocorreu na madrugada de sexta-feira (23). A polícia identificou o transbordo de uma carga de drogas vinda do interior para a capital, Manaus.

“Encontramos aproximadamente 14 sacos, com um total de 600 quilos de maconha tipo skunk, avaliados em R$ 12 milhões”, disse o delegado Mario Paulo, diretor do DRCO.

Ao perceberem a presença policial, os suspeitos abandonaram o veículo e fugiram. As investigações continuam para identificar os envolvidos e o destino da droga.

Números que impressionam

O delegado-geral Bruno Fraga ressaltou o trabalho contínuo da Polícia Civil:

“O trabalho é incansável e estamos trazendo retorno aos investimentos que o Governo do Estado faz na instituição.”

Com o apoio da SSP-AM, as forças de segurança vêm reforçando o combate ao narcotráfico em áreas de difícil acesso e ramais próximos a rios, onde o transporte fluvial é a principal rota do tráfico.

