VÍDEO: Vanessa Lopes relata que sofreu assédio no aeroporto de Manaus

A influenciadora digital Vanessa Lopes relatou, por meio de um vídeo nas redes sociais, que ela e uma amiga foram vítimas de assédio, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, na zona oeste da cidade, após a participação no Festival da Cunhã.

Segundo Vanessa, um grupo de homens a abordou de forma invasiva no terminal aéreo. Apesar de algumas pessoas poderem considerar a situação como um “elogio”, a influenciadora ressaltou o desconforto e a sensação de exposição que sofreu.

Homens estariam ligados à produção de artista

Em uma das imagens compartilhadas por Vanessa, os homens que a abordaram aparecem uniformizados, indicando, segundo ela, que fazem parte da equipe de produção de algum artista que também estava no aeroporto.

Ela destacou que a abordagem não foi respeitosa e reforçou a importância de se discutir os limites do que é aceitável no contato com figuras públicas, especialmente em espaços públicos.

Participação no Festival da Cunhã

Vanessa esteve em Manaus para participar do Festival da Cunhã, idealizado por Isabelle Nogueira. O evento que reúniu vários influenciadoras e artistas de todo o país para promover um intercâmbio cultural com a Amazônia.

