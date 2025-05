Polícia procura paradeiro de cinco mulheres desaparecidas em Manaus

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) divulgou imagens de cinco mulheres desaparecidas em dias e locais diferentes da capital amazonense.

A PC-AM reforça que, em casos de desaparecimento, não é necessário aguardar 24 horas para registrar a ocorrência. Basta comparecer a qualquer delegacia, apresentar documentos pessoais e fornecer informações detalhadas sobre o último local onde a pessoa foi vista, suas características físicas e uma foto atualizada.

Desaparecidas:

Jaquemele Campos dos Santos, 14 anos: desapareceu no dia 11 de maio após sair da casa de seu avô, localizada na rua Rio Carauari, bairro São José Operário, zona leste.

desapareceu no dia 11 de maio após sair da casa de seu avô, localizada na rua Rio Carauari, bairro São José Operário, zona leste. Yasmin Sombra Portela, 35 anos: desapareceu no dia 14 de maio, por volta das 19h. Foi vista pela última vez saindo do condomínio onde mora, na rua da Prosperidade, bairro Nova Esperança, zona oeste.

desapareceu no dia 14 de maio, por volta das 19h. Foi vista pela última vez saindo do condomínio onde mora, na rua da Prosperidade, bairro Nova Esperança, zona oeste. Sheron Yonnara Braz Meireles, 14 anos: está desaparecida desde 19 de maio, por volta das 16h, quando foi vista pela última vez na rua São Leopoldo, bairro Colônia Santo Antônio, zona norte.

está desaparecida desde 19 de maio, por volta das 16h, quando foi vista pela última vez na rua São Leopoldo, bairro Colônia Santo Antônio, zona norte. Ellen Alexsandra Xavier da Silva, 50 anos: desaparecida desde terça-feira (20/05), última vez vista na avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova, zona norte.

desaparecida desde terça-feira (20/05), última vez vista na avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova, zona norte. Caroline Cavalcante Pereira, 27 anos: desapareceu nesta segunda-feira (26/05), na rua Bartolomeu Guimarães, bairro Japiim, zona sul.

Colaboração

A Polícia Civil do Amazonas solicita que qualquer pessoa com informações sobre o paradeiro das desaparecidas entre em contato pelos seguintes números: (92) 3667-7713 (Deops), (92) 99962-2441 (Depca) ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Leia mais:

Irmãos e adolescente desaparecem em Manaus; polícia busca informações

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱