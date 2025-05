Professor é preso suspeito de estuprar criança de 10 anos em Manaquiri

Um professor de 45 anos foi preso na noite desta terça-feira (27) em Manaquiri, município do interior do Amazonas, acusado de cometer estupro de vulnerável contra uma menina de 10 anos.

De acordo com informações repassadas ao Portal Em Tempo, a vítima estava brincando na rua, no bairro Novo, quando o suspeito a agarrou à força, levando-a para dentro de uma construção. Lá, ele teria a beijado no pescoço, tocado e beijado seus seios e avançado com as mãos em direção às suas pernas. O crime não foi consumado devido à chegada de terceiros no local.

De acordo com a legislação brasileira, mesmo sem a consumação do ato, o crime de estupro de vulnerável (previsto no Art. 217-A do Código Penal) configura-se pelo simples contato libidinoso com menores de 14 anos.

O suspeito foi levado ao 33º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e permanece à disposição da Justiça.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar (Seduc) para saber quais medidas serão adotadas e aguarda posicionamento.

