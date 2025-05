Festa Union agita Manaus com super projeção à beira do Rio Negro neste sábado

Prepare-se para uma noite intensa de música e experiências visuais! Neste sábado (31/05), a Casa Rayol recebe a festa Union, evento que promete movimentar a cena eletrônica de Manaus com muito afro house e uma super projeção em LED à beira do rio Negro.

No line-up, destaque para Malive, responsável pelo warm up do grupo Keinemusik no Brasil, e a dupla Binaryh, conhecida por suas apresentações na label Afterlife, uma das maiores do mundo.

A experiência visual fica por conta do VJ Ulster, que assina as projeções da Só Track Boa e dos shows do Vintage Culture. Para esta edição da Union, ele preparou imagens imersivas e inéditas, projetadas especialmente para o espaço da Casa Rayol.

Uma combinação de música pulsante, arte visual e o cenário natural do rio Negro promete uma noite inesquecível para quem ama viver a pista.

📍 Local: Casa Rayol – Manaus

📅 Data: Sábado, 31 de maio – a partir das 21h

🎟️ Ingressos: à venda no perfil @union.live

