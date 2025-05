Atletas amazonenses brilham no Campeonato Brasileiro de Tênis de Mesa

Manaus (AM) – Jovens atletas do Amazonas foram protagonistas no Campeonato Brasileiro de Inverno de Tênis de Mesa, realizado em São Paulo, entre os dias 16 e 25 de maio. Com o apoio do Governo do Estado, os mesatenistas conquistaram títulos expressivos, elevando o nome do Amazonas na principal competição da modalidade no país.

Amazonas no topo do pódio

Um dos grandes destaques foi Argemiro Mory, de apenas 14 anos, da Associação Esportiva Manaus/Itaim Keiko-AM. O jovem venceu na categoria Sub-15 Masculino e celebrou o feito inédito com orgulho.

“É muito gratificante para mim, entre mais de 100 atletas, conseguir esse título. Foi um dos títulos mais importantes da minha vida”, afirmou o campeão, que integra o programa Bolsa Esporte Estadual. Celina Kubatamaia, do tênis de mesa amazonense (Foto: Divulgação)

Na categoria de duplas, Raina de Brito Rodrigues (9 anos) e Celina Kubatamaia (10 anos), da mesma associação, também levaram o primeiro lugar representando o Amazonas.

“Treinei muito para esse momento. Estou muito feliz”, disse Raina. Já Celina ressaltou os desafios e a emoção da conquista: “Dá um pouco de nervosismo, mas me sinto feliz representando o estado.”

Raina de Brito Rodrigues também brilha no tênis de mesa amazonense (Foto: Divulgação)

Mais de mil atletas em competição nacional

O evento reuniu mais de 1.050 atletas de todo o Brasil, com disputas olímpicas e paralímpicas em uma maratona de mais de 3 mil jogos ao longo de dez dias. A competição, organizada pela Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM), reforça a importância da base esportiva nacional.

Família e esporte: apoio que transforma

O apoio familiar tem papel central na formação dos atletas. Celso Kubatamaia, pai de Celina, contou como a filha iniciou no esporte e expressou seu orgulho:

“Ela começou a treinar com cinco anos e sempre demonstrou paixão. Hoje, ver essa conquista é emocionante.”

Argemiro Cândido, pai do campeão Argemiro Mory, também enfatizou a escolha pelo tênis de mesa: “É um esporte com menos risco de lesões e muito respeito entre os atletas. A escolha dele foi muito acertada.”

Incentivo do Bolsa Esporte Estadual

Lançado em 2022 pelo governador Wilson Lima, o programa Bolsa Esporte Estadual incentiva atletas de base e de alto rendimento.

Em 2024, 121 membros, entre atletas, paratletas e técnicos de 25 modalidades, estiveram beneficiados pelo programas, com valores mensais variáveis de R$ 450 a R$ 3.300, conforme a categoria e nível de desempenho.

O programa é essencial para o fortalecimento do esporte no Amazonas, permitindo que talentos locais tenham condições de competir em nível nacional.

