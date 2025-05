David anuncia licitação da Cidade do Autista para junho e início das obras até agosto

Prefeitura lança em junho licitação para centro especializado no atendimento a pessoas com TEA

Em mais uma iniciativa voltada à inclusão social, o prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou nesta quarta-feira (28) que a licitação da Cidade do Autista será lançada em junho. A previsão é de que as obras do centro especializado comecem até agosto deste ano.

Durante reunião com o Conselho Municipal de Gestão Estratégica (CMGE), o prefeito confirmou que o projeto estrutural da unidade está na fase final de elaboração e deve ser concluído nos próximos 10 dias, permitindo a abertura do processo licitatório ainda dentro do cronograma.

Estrutura pioneira para acolhimento e atendimento especializado

A Cidade do Autista será o primeiro equipamento público de Manaus dedicado exclusivamente ao atendimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e suas famílias. O espaço contará com:

Equipe multidisciplinar especializada

Ambientes sensoriais adaptados

Espaços de convivência

Suporte integral às famílias

Segundo o prefeito, o novo centro vai triplicar a capacidade de atendimento atualmente oferecida pelo Espaço de Atendimento Multidisciplinar ao Autista Amigo Ruy (Eamaar).

“Estamos implementando um sonho que vai transformar o cuidado com as pessoas com autismo na nossa cidade”, afirmou David Almeida.

Compromisso com uma Manaus mais inclusiva

Com a licitação prevista para junho e o início das obras no segundo semestre, a Cidade do Autista representa um avanço concreto nas políticas públicas de inclusão em Manaus.

A gestão municipal reforça seu compromisso com uma cidade mais solidária e preparada para atender, com dignidade, todas as necessidades da população.

