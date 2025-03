Roberto Cidade prorroga contrato com empresa que foi alvo de investigação

Presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) prorrogou o contrato com a empresa A.C.B. Locadora de Veículos Ltda

Manaus (AM) – O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), Roberto Cidade (União Brasil), prorrogou um contrato de locação de mais de R$ 7,4 milhões com empresa que já foi alvo do Ministério Público do Amazonas (MPAM).

A Aleam prorrogou o contrato nº 01/2022 com a empresa A.C.B. Locadora de Veículos Ltda., que já foi alvo do Ministério Público do Amazonas (MPAM) e da Polícia Federal (PF). Pesquisa feita pela reportagem do EM TEMPO nos Diários Oficiais de janeiro a março não encontrou documento de prorrogação do contrato.

Após consulta minuciosa no Portal da Transparência da Aleam, foi constatado que o presidente da Casa prorrogou o contrato por mais 12 meses, a contar de 3 de fevereiro de 2025 a 3 de fevereiro de 2026.

Conforme dados da transparência, o valor mensal do contrato é de R$ 676.042,55. O valor total do contrato é de R$ 7.436.468,00.

A contratada de Roberto Cidade foi alvo de investigação conduzida pelo Ministério Público do Amazonas, em 2019, iniciada a partir de denúncia de vereadores da Câmara Municipal de Presidente Figueiredo.

A empresa tem como sócios Alexandre Rodrigues Bergamasco e Alessandro Correa Ber-gamasco, conforme dados da Receita Federal e está inscrita no CNPJ nº 09.262.747/0001-92, com capital social de 21,5 milhões.

Entenda

Os vereadores acusaram, à época, o então prefeito Romeiro Mendonça e seu vice-prefeito Mário Abrahão de serem integrantes de organização criminosa criada para fraudar licitações, liquidações e pagamentos da prefeitura municipal. Os contratos eram realizados para efetuar transporte escolar.

Conforme apurado pelo MP à época, o processo iniciou no Pregão Presencial nº 017/2017, onde três empresas saíram vencedoras, entre elas a ACB Locadora de Veículos. Entretanto, durante todo o processo licitatório, houve forte suspeita de direcionamento e favorecimento dessas empresas vencedoras.

Segundo o MP, a denúncia dos vereadores era que a ACB Locadora de Veículos teria recebido o valor total do serviço contratado sem comprovar sua participação, levantando indícios de crime de responsabilidade e desvio de recursos.

O Ministério Público, na época, ressaltou que havia suspeitas de que os veículos alugados não estariam presentes na sede do município.

O Relatório Técnico nº 03.2019 do Ministério Público constatou um “emaranhado” esquema de lavagem de dinheiro.

Investigação

Empresa foi alvo de investigação da Polícia Federal (PF) – Foto: Divulgação

A investigação da Polícia Federal à época apurou as suspeitas no Pregão Presencial nº 017/2017 no contrato nº 044/2017, que foi direcionado à ACB Locadora.

Conforme as investigações, foram constatadas as suspeitas de saques de valores vultosos por terceiros da conta da empresa ACB, bem como compras de bens de luxo e moeda estrangeira.

A equipe do Em Tempo entrou em contato com assessoria da Assembleia Legislativa do Amazonas, mas até a publicação desta matéria não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestações.

