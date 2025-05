Preso motorista que atropelou e matou estudante de farmácia no Centro de Manaus

O motorista suspeito de atropelar e matar o universitário Wilker Pinto Neves foi preso pela Polícia Civil do Amazonas na tarde desta quarta-feira (28).

Wilker, que cursava farmácia e tinha apenas 25 anos, foi atropelado de forma violenta por um carro em alta velocidade na madrugada do último dia 18 de maio, na Avenida Joaquim Nabuco, no Centro de Manaus. O condutor fugiu sem prestar socorro, e a vítima morreu ainda no local.

Imagens de câmeras de segurança flagraram o exato momento do atropelamento. O vídeo, de forte impacto, mostra um Ford Ka prata atingindo Wilker pelas costas com extrema força, jogando-o contra uma mureta.

A gravação foi essencial para identificar o autor do crime, que gerou grande comoção entre familiares, amigos e a comunidade acadêmica.

Segundo testemunhas que estavam em um bar próximo ao local, um estrondo foi ouvido no momento da colisão. Ao correrem para ver o que havia acontecido, se depararam com o corpo do jovem na pista. O condutor já havia deixado a cena, sem qualquer tentativa de ajuda.

O suspeito foi preso pela equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Leia mais:

VÍDEO: Homem morre atropelado por carro em alta velocidade no Centro de Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱