Dupla é presa em Coari suspeita de tentar matar avó e neto

Manaus (AM) – Hiago Marques Ferreira, de 25 anos, conhecido como “DK” ou “Sacolé”, e José Raimundo Barreto Marques, de 39, o “Zé Real”, foram presos. Eles são suspeitos de tentar matar um jovem de 25 anos e a avó dele, uma idosa de 72 anos.

Segundo a delegada Kássia Evangelista, responsável interinamente pela DIP de Coari, o crime teria sido motivado por uma dívida relacionada ao tráfico de drogas. Hiago seria o autor direto da tentativa de homicídio, enquanto José Raimundo é investigado por dar suporte à ação criminosa, que ocorreu na madrugada do mesmo dia.

“A vítima havia recebido drogas de Hiago para revenda, mas perdeu a substância e não conseguiu repassar o valor combinado. Durante a madrugada, ele foi surpreendido por ‘DK’, que o atacou com dois golpes de arma branca nas costas e no braço esquerdo”, detalhou a delegada.

Durante a agressão, a avó da vítima tentou intervir, mas também foi atacada por Hiago. Por circunstâncias alheias à vontade do suspeito, ela não foi ferida.

Após a denúncia, a Polícia Civil deu início às diligências e localizou Hiago em um sítio pertencente a José Raimundo. Durante a operação, a esposa de Hiago também foi presa em flagrante por um caso de lesão corporal, ocorrido em outro contexto naquele mesmo dia. Ela assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foi liberada após os procedimentos legais.

Ainda no curso da investigação, os policiais foram até a casa de José Raimundo, onde encontraram o veículo usado por Hiago no crime. José foi conduzido à delegacia e também autuado em flagrante.

“Vamos apurar a extensão do apoio dado por José Raimundo ao crime. No mesmo dia, cumprimos um mandado de busca e apreensão na residência dele, expedido pelo Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), em outro processo criminal por extorsão contra três vítimas”, afirmou Kássia Evangelista.