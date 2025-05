Wilson Lima articula protagonismo regional em evento com Tarcísio de Freitas

São Paulo (AM) – Os governadores do Amazonas, Wilson Lima, de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e do Mato Grosso, Mauro Mendes, se reuniram, nesta quarta-feira (28), com membros da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente (Abema), que completa 40 anos em 2025. O encontro ocorreu no Palácio dos Bandeirantes, sede do Governo do Estado de São Paulo.

Entre 28 e 30 de maio, a capital paulista sedia o Congresso Ambiental (CAMBI 2025), organizado pela Abema. No encontro, a convite do governador Tarcísio de Freitas, Wilson Lima defendeu a necessidade de garantir o desenvolvimento da Amazônia protegendo o meio ambiente, mas garantindo que a população do estado tenha acesso aos serviços básicos.

“Estamos vivendo um momento que, mais uma vez na Amazônia, ganha destaque com a realização da COP30. Mais do que nunca é importante fortalecermos que o bioma amazônico não é apenas para ser preservado, mas é preciso entender que ele é um território produtivo, de gente e de cultura, e que a Amazônia pode contribuir significativamente para o desenvolvimento sustentável do Brasil”, afirmou o governador Wilson Lima.

Durante sua participação, o governador defendeu a ampliação dos investimentos em tecnologias sustentáveis, infraestrutura e cadeias produtivas como a do açaí, cacau, pesca manejada e bioeconomia florestal, capazes de gerar renda e manter a floresta em pé. Para ele, a Amazônia deve ser vista como um espaço produtivo, e não apenas como uma área a ser protegida.

O governador Wilson Lima também alertou para a urgência de tornar acessível à promessa internacional de US$ 100 bilhões anuais para financiamento climático, e reforçar que os estados devem ter gestão direta sobre esses recursos, com foco em ciência, inovação e energia renovável.

Desafios

Recebido por Tarcísio de Freitas, o governador Wilson Lima participou da mesa de debates ao lado de outras autoridades e representantes dos órgãos estaduais de meio ambiente, incluindo o vice-presidente da Abema, o secretário de Meio Ambiente do Amazonas, Eduardo Taveira.

Durante o congresso, serão debatidos temas como água e saneamento, agro e floresta, infraestrutura e demandas para a COP 30.

A programação do encontro incluirá a discussão sobre os desafios logísticos da Amazônia, o financiamento de projetos sustentáveis, a necessidade de integração entre modais de transporte e a modernização do transporte fluvial com uso de energia limpa.

A assinatura da aliança entre os governadores representa mais um passo na construção de uma agenda conjunta para o fortalecimento das políticas públicas ambientais, conectando o desenvolvimento regional, a preservação da biodiversidade e a geração de oportunidades para a população local.

(*) Com informações da assessoria

