Dois veículos colidiram violentamente no cruzamento da Avenida Uirapuru com a Rua dos Sabiás, no Bairro Cidade Jardim, em Uberlândia, por volta das 19h de quarta-feira (28). Segundo a Polícia Militar (PM), o acidente foi provocado por um motorista que desrespeitou a sinalização de parada obrigatória da via.

Câmeras de segurança flagraram a colisão

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento exato da colisão. A picape, conduzida por um homem de 60 anos, trafegava pela Avenida Uirapuru quando foi atingida por um carro que avançou o sinal de “pare” da Rua dos Sabiás.

Com o impacto, o carro de passeio — dirigido por um idoso de 67 anos — perdeu o controle e bateu com força contra um poste de iluminação pública na esquina do cruzamento. Já a picape chegou a rodar no meio do cruzamento e subiu no canteiro central, soltando uma densa fumaça da parte frontal, o que indicava possíveis danos ao motor.

Veja o ponto a ponto da colisão

Às 19h, as imagens mostram a picape trafegando normalmente pela Avenida Uirapuru.

Um carro, vindo pela Rua dos Sabiás, não respeita o sinal de “pare” e atinge em cheio a lateral da picape.

A força do impacto faz a picape girar no cruzamento e subir no canteiro.

O carro de passeio colide com um poste e para totalmente destruído.

Ambos os motoristas saem dos veículos. Apesar da gravidade, ninguém ficou ferido.

VÍDEO:

VÍDEO: Carro avança sinal de pare e causa grave acidente pic.twitter.com/Bkgu0a8BsM — Portal Em Tempo (@portalemtempo) May 29, 2025

PM registrou ocorrência

De acordo com a PM, o motorista do carro que causou o acidente ficou bastante nervoso com a situação e, por ser idoso, foi levado para casa. Um terceiro envolvido permaneceu no local, prestou esclarecimentos à polícia e ficou responsável pelo veículo.

O caso foi registrado em boletim de ocorrência, e as causas do desrespeito à sinalização serão apuradas.

