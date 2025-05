Adolescente desacata policiais após confusão em Manaus

A Polícia Civil do Amazonas cumpriu nesta quinta-feira (29) um mandado de condução coercitiva contra uma adolescente de 17 anos, acusada de ameaçar outra jovem, de 16. A ação ocorreu na avenida Autaz Mirim, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

Segundo a delegada Joyce Coelho, a adolescente estava sendo investigada após a vítima registrar um Boletim de Ocorrência (BO) no dia 26 de maio de 2024, relatando ameaças.

“Além disso, também foram feitas tentativas de contato via aplicativo de mensagens, porém, além de ignorar os chamados, a adolescente ainda desacatou os policiais. Diante da resistência, o procedimento foi encaminhado à Deaai. A partir disso, solicitamos à Justiça o deferimento do mandado de condução coercitiva, que foi prontamente concedido”, explicou Joyce Coelho. Confusão

As diligências foram iniciadas, mas a adolescente não foi localizada de imediato. No entanto, na madrugada de hoje, ela se envolveu em uma confusão no mesmo bairro, ocasião em que desacatou policiais e foi levada à delegacia. No local, o mandado por ameaça foi cumprido.

A jovem irá responder por ato infracional análogo ao crime de ameaça e seguirá à disposição do Ministério Público do Amazonas (MP-AM).

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Três adolescentes são apreendidos após sequestro de motorista de app em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱