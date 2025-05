In Concert mistura ópera e cultura amazônica em Manaus

Espetáculo une música erudita e tradição regional no palco do Teatro Amazonas no dia 14 de junho.

O espetáculo In Concert retorna à cena cultural de Manaus no dia 14 de junho, às 20h, no Teatro Amazonas. Em sua quinta edição, o evento promete uma noite emocionante, unindo a música erudita ao som e à identidade da Amazônia.

Idealizado pelo tenor Miquéias William, o show contará com trechos de óperas clássicas como La Traviata, de Giuseppe Verdi, apresentada em sua versão original, em italiano. Um dos destaques será a famosa ária “Brindisi”, interpretada por Miquéias ao lado da soprano Carol Martins.

Fusão entre ópera e regionalismo amazônico

O In Concert também dá voz à cultura regional. O espetáculo terá performances com instrumentos amazônicos, como o trivo e o tambor de mola, feitos com cuias, sementes e outros elementos da floresta.

Um dos momentos mais aguardados da noite será a participação especial de Celdo Braga, artista com mais de 40 anos de carreira dedicados à música e à poesia amazônica. Ao lado de Miquéias William, ele interpretará “Amazonas Moreno”, e, em seguida, fará uma apresentação solo com o poema “Devoção”.

“Essa fusão entre o erudito e o regional é o que marca o In Concert. Ter o Celdo conosco é trazer para o palco do Teatro Amazonas uma obra viva da cultura amazônica”, disse Miquéias William.

Grandes nomes da música lírica no palco

O evento também terá a apresentação do sexteto das bodas, com os solistas:

Amanda Aparício (soprano)

Jaiana Silva (soprano)

Emanuel Conde (barítono)

Luiz Lopes (barítono)

Roberto Paulo (baixo)

A noite contará ainda com a Orquestra Passione, o Coral MW Opera Studio e o Coral da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), sob regência do maestro Fabiano Cardoso.

Ingressos para o In Concert no Teatro Amazonas

Os ingressos já estão à venda:

Locais: ShopIngressos.com.br, bilheteria do Teatro Amazonas e unidades da Ótica Diniz nos shoppings.

Valores: De R$ 40 (meia) a R$ 150 (inteira), conforme o setor.

