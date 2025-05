Mulher é presa após aplicar golpe de R$ 1.186 via Pix em feirante de Manaus

Uma mulher identificada como Andreza Lima de Oliveira, de 27 anos, foi presa pelo crime de furto qualificado mediante fraude. A prisão ocorreu nesta quinta-feira (29), após a suspeita transferir indevidamente R$ 1.186 da conta bancária de um feirante para a própria chave Pix, sem autorização.

Entenda como o golpe aconteceu

Segundo o delegado Wenceslan de Queiroz, titular do 12º DIP, o crime foi registrado por volta do meio-dia. A vítima, que trabalha com fretes na Feira Manaus Moderna, no bairro Centro, zona sul da capital, foi abordada por Andreza, que solicitou um transporte até o bairro Compensa, na zona oeste.

Durante o trajeto, ela pediu R$ 20 emprestado via Pix e convenceu o homem a entregar o celular para fazer a transação. Aproveitando o acesso ao aparelho, Andreza transferiu R$ 1.186 para sua conta e desinstalou o aplicativo do banco, devolvendo o celular à vítima como se nada tivesse acontecido.

Suspeita já aplicou outros golpes

Após perceber o golpe, o feirante procurou o 12º DIP e registrou um Boletim de Ocorrência (BO). Durante a investigação, a polícia descobriu que Andreza já responde por outras sete ocorrências com o mesmo modus operandi.

Ela foi localizada na avenida Nilton Lins, no bairro Flores, zona centro-sul de Manaus. Durante o interrogatório, confessou o crime e afirmou que repassou o dinheiro à irmã — fato que ainda será investigado.

Prisão e desdobramentos

Andreza Lima de Oliveira foi autuada por furto qualificado mediante fraude. Ela será encaminhada à audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça para responder pelos crimes.

