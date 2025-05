Incêndio atinge 4 apartamentos em Prosamim de Manaus e deixa ao menos 8 feridos

Equipes do Corpo de Bombeiros controlaram as chamas, mas o apartamento onde o fogo teve início foi totalmente destruído.

Um incêndio de grandes proporções atingiu ao menos quatro apartamentos na manhã desta sexta-feira (30), no conjunto habitacional do Prosamim Doutor Machado, localizado na avenida Ramos Ferreira, entre os bairros Centro e Praça 14, zona sul de Manaus. O fogo deixou pelo menos oito pessoas feridas, segundo informações iniciais.

O incêndio começou em um dos apartamentos do condomínio e se espalhou rapidamente, atingindo outras unidades. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram uma intensa fumaça preta saindo do prédio.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) controlaram as chamas, mas o apartamento onde o fogo teve início foi totalmente destruído.

Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreram quatro pessoas de uma mesma família, com queimaduras, e as levaram ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, que possui um Centro de Tratamento de Queimados (CTQ).

Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde das vítimas. As causas do incêndio ainda são desconhecidas, e uma perícia deve ser realizada no local.

