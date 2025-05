MC Poze declara vínculo com o CV e escolhe ala da facção ao chegar a presídio

Documento mostra que funkeiro optou por ficar com membros do CV durante triagem no presídio de Bangu 3, no Rio.

Preso na quinta-feira (29) por apologia ao crime e envolvimento com facção criminosa, o cantor MC Poze do Rodo optou por cumprir prisão na ala do Comando Vermelho (CV) na Penitenciária Serrano Neves, conhecida como Bangu 3, no Rio de Janeiro.

A reportagem teve acesso ao prontuário de triagem prisional que Marlon Brendon Coelho Couto Silva, nome de batismo do artista, preencheu ao dar entrada no sistema penitenciário.

No documento, Poze assinalou o CV como sua “ideologia declarada”, termo usado para identificar vínculos com facções ou grupos identitários dentro do presídio.

Esse tipo de declaração serve para evitar que detentos sejam colocados com rivais, o que poderia gerar conflitos internos. Além do CV, o sistema oferece outras opções como Neutro, ADA (Amigos dos Amigos), TCP (Terceiro Comando Puro), Milícia, Federal/Estrangeiro, LGBTQIA+, Servidor Ativo e Ex-servidor.

A triagem também registrou que Poze usou seu nome artístico no campo de “vulgo” e que sua prisão temporária, inicialmente de 30 dias, foi convertida durante audiência de custódia.

Além dos crimes que motivaram a prisão atual, a Polícia Civil investiga Poze por cárcere privado e tortura. Em 2023, um homem acusou o cantor de agredi-lo junto com amigos após uma tentativa de roubo de um bracelete em sua casa.

Em nota, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) informou que Poze “declarou não ter problemas em conviver com a facção criminosa Comando Vermelho (CV)”, e, por isso, foi encaminhado à ala onde estão outros presos ligados ao grupo, conforme protocolo de segurança da pasta.

*Com informações do SBT News.

Leia mais

Poze do Rodo tem prisão mantida por 30 dias após decisão da Justiça

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱