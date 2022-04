Sucuri é morta a tiros e facadas após atacar cachorro no interior do Pará

Tracateua (Pará) – Moradores da pacata Tracateua, no nordeste do Pará, foram surpreendidos por uma visitante indesejada. Uma enorme sucuri de 5 metros surgiu de uma área de mata, assustando os moradores da comunidade rural, e atacando um cachorro.

A cobra foi morta a facadas e tiros. De acordo com testemunhas, uma criança brincava com um cachorro quando o animal foi atacado. Ao ouvir os latidos do cão ferido, outras pessoas se aproximaram.

Ainda de acordo com o relato de testemunhas, o cachorro não resistiu e morreu.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência, mas ainda não se posicionaram sobre o caso.

A sucuri foi morta por estar atacando um cão, que também não sobreviveu ao ‘abraço’ da serpente

‘População’ de serpentes

Em toda a Amazônia brasileira, existem 189 espécies de cobras registradas oficialmente pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), até 2017.

No Amazonas, relatos de cobras em áreas de mata e até mesmo no ambiente urbano das cidades costumam surpreender não só quem acompanha presencialmente, mas também quem vê imagens do animal.

A família Boidae possui as espécies que têm os maiores tamanhos entre as cobras que vivem na região Amazônica. Entre elas, as conhecidas jiboias e as sucuris, também conhecidas como “anacondas”.

De acordo com o biólogo Everton Silva, as sucuris têm hábitos aquáticos, locomovendo-se principalmente por córregos, igarapés. “Certamente trata-se de uma sucuri, possivelmente é Eunectus murinus, ou seja, conhecida como sucuri verde”, explica.

*Com informações do Meio Norte

