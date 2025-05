Infraestrutura avança na avenida do Turismo, mas motoristas enfrentam caos no trânsito

Manaus (AM) – A obra de revitalização e ampliação da avenida do Turismo tem causado transtornos a motoristas que trafegam diariamente pela via. Nesta sexta-feira (30), a equipe do Em Tempo esteve no local e ouviu relatos de condutores, que criticaram principalmente o horário escolhido para a realização dos serviços.

Pela manhã, o motorista Otávio Silva reclamou do início das obras em horário de pico, afirmando que a escolha prejudica quem precisa passar pela avenida nesse período.



“Eles só estão asfaltando durante o dia. Começam às 7h da manhã e o trânsito aqui fica caótico. Por que não fazem esse trabalho à noite, para evitar todo esse transtorno?”, questionou.

O motorista Zé Maria enfrentou um longo congestionamento e também criticou a execução das obras durante o dia.

“Tô injuriado de raiva, pegar um trânsito desse. Isso tem que fazer de noite pra não atrapalhar a gente”, disse.

Melhorias e transtornos

De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura de Manaus (Seminf), a obra prevê o recapeamento dos 6,6 km da via, a implantação de uma terceira faixa em ambos os sentidos, a construção de um novo canteiro central e melhorias na drenagem, meio-fio e sarjetas. A intervenção tem como objetivo otimizar o fluxo de cerca de 4.500 veículos por hora que circulam pela região.

O condutor Alex Gomes reconhece a importância da revitalização para a infraestrutura da avenida, mas ressalta que os transtornos poderiam ser evitados com um planejamento mais eficiente por parte dos responsáveis.

“[Faço o trajeto] todo dia, há quatro anos. Não tá atrapalhando, isso aqui é bem visto para nós, só que é o seguinte, era pra fazer isso aqui à noite, não esse horário, na hora do pico. E outra coisa, na BR-174, perto da barreira, está uma porcaria”, desabafou o motorista.

Enquanto a reportagem esteve no local, longas filas de veículos se formavam, especialmente nos pontos onde a via se estreitava. Além dos motoristas que concederam entrevistas, outros manifestavam sua insatisfação em voz alta, reforçando o mesmo questionamento dos denunciantes: por que a revitalização não é feita à noite?

O Em Tempo entrou em contato com a Seminf, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.

