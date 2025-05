Audiência de instrução define próximos passos do processo contra Adeilson Duque Fonseca, acusado de homicídio qualificado.

A Justiça do Amazonas realizou, nesta sexta-feira (30), a audiência de instrução do processo que tem como réu Adeilson Duque Fonseca, acusado pela morte de Paulo Juvêncio de Melo Israel, conhecido como Paulo Onça.

O juiz de direito Fábio César Olintho de Souza presidiu a audiência. O Ministério Público foi representado pelo promotor Marcelo Bitarães. A defesa do acusado ficou a cargo do advogado Carlos Vinícios de Assis Santana.

A sessão ocorreu de forma híbrida, parte presencial e parte por videoconferência. Os trabalhos começaram às 8h45, com oitiva de duas testemunhas de acusação e duas testemunhas de defesa.

O processo

Após os depoimentos e o interrogatório do réu, a defesa solicitou uma diligência. Com a diligência sanada, o juiz abriu prazo para a entrega dos memoriais escritos (alegações finais) por parte do MP e da defesa.

Depois da entrega dos memoriais, o processo seguirá para decisão de pronúncia. Nessa etapa, o magistrado definirá se o réu será levado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Mudanças

Inicialmente, o processo tratava de uma tentativa de homicídio qualificado. No entanto, após o falecimento da vítima, o Ministério Público apresentou um aditamento, alterando a denúncia para homicídio qualificado por motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. O Juízo aceitou a modificação.

O crime aconteceu em 5 de dezembro de 2024, após um acidente de trânsito no bairro Praça 14 de Janeiro, zona Sul de Manaus. Segundo o MP, após a colisão, o réu agrediu Paulo Onça, que ficou gravemente ferido e morreu em 26 de maio de 2025, após meses internado.

(*) Com informações da assessoria

