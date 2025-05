MP investiga militares por tráfico de armas no Amazonas

O Ministério Público do Amazonas (MPAM) deflagrou, nesta sexta-feira (30), a operação “Fogo Amigo”. A ação busca desarticular um grupo criminoso responsável pela circulação ilegal de armas de uso restrito no estado.

A operação é conduzida pelas 60ª e 61ª Promotorias de Justiça Especializadas no Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública (Proceapsp).

Militar é investigado por transporte ilegal de metralhadoras

As investigações revelaram o envolvimento direto de um policial militar da ativa, suspeito de participar do transporte clandestino de metralhadoras Browning calibre .30 — armamento de alto poder destrutivo.

Com autorização da Vara de Garantias de Inquéritos da Comarca de Manaus, a operação cumpriu mandados de busca e apreensão em seis locais diferentes, incluindo sedes de empresas, residências e um veículo.

Também foi expedido mandado de prisão preventiva contra um ex-militar do Exército Brasileiro, que está foragido.

Vídeo flagra uso de celular dentro de unidade prisional

Durante as diligências, os agentes flagraram uma ligação em vídeo realizada de dentro do núcleo prisional da PM, feita por um custodiado. A comunicação foi interceptada no momento em que um mandado de busca era cumprido na residência do detento.

Segundo o promotor Armando Gurgel Maia, titular da 60ª Proceapsp, a situação levou à apreensão de novos materiais e à descoberta da fuga de dois presos. O MP instaurou apuração imediata dos fatos.

Operação segue sob sigilo

A operação “Fogo Amigo” conta com apoio das Polícias Civil e Militar, do Exército Brasileiro e do Caocrimo. As investigações seguem sob sigilo para garantir a eficácia das ações e preservar os direitos legais dos envolvidos.

O nome da operação remete à contradição de agentes da segurança pública estarem ligados ao tráfico de armas, atividade que ameaça a própria sociedade que deveriam proteger.

Leia mais:

MP deflagra operação contra guardas por tortura em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱